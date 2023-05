Prison Break-acteur Dominic Purcell verloofd met moeder van Miley Cyrus

Delen via E-mail

Acteur Dominic Purcell heeft Tish Cyrus ten huwelijk gevraagd. De moeder en manager van zangeres Miley Cyrus deelt het nieuws zelf op Instagram.

"Duizendmaal ja", schrijft de 55-jarige Cyrus bij twee foto's met de 53-jarige Prison Break-acteur. Op de eerste foto is haar verlovingsring met vierkante steen goed te zien, op de tweede foto omhelst het stel elkaar.

Purcell en Cyrus maakten hun relatie in juli vorig jaar openbaar. Cyrus was eerder getrouwd met countryzanger en acteur Billy Ray Cyrus, met wie ze dochters Miley en Noah kreeg. Het stel vroeg door de jaren heen meerdere malen een scheiding aan en ging in 2020 definitief uit elkaar.