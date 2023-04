Jake Paul verrast vriendin Jutta Leerdam met bezoek aan Nederland

De Amerikaanse bokser en YouTuber Jake Paul heeft zijn vriendin Jutta Leerdam dit weekend verrast met een bezoek aan Nederland. Op Instagram deelt de schaatsster beelden waarop te zien is dat het tweetal samen in een auto zit.

"Kijk eens wie mij kwam verrassen", schrijft Leerdam in het Engels bij een filmpje van Paul in een auto die "hoi" zegt in de camera.

Zondagmiddag deelde Leerdam een foto waarop te zien is dat ze in een bootje door een gracht vaart. Ze noemt geen locatie, maar op Twitter schrijven een paar mensen dat ze Jake Paul door de grachten in Utrecht hebben zien varen.

Zaterdagavond hadden jongeren in Friesland de Amerikaan ook al gespot in een auto die door Joure reed. Filmpjes daarvan zijn te zien op TikTok. De 24-jarige Leerdam woont sinds enige tijd in Heerenveen.

Eerder deze week spraken de twee bekende sporters voor het eerst over hun relatie. In een drie kwartier durende video op YouTube verklaarden ze elkaar meerdere keren de liefde en introduceerde Paul (27) zijn vriendin aan zijn bijna 2,4 miljoen volgers. De topschaatsster had eerder een relatie met collega Koen Verweij.