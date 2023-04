Hint Fernando Alonso op relatie met Taylor Swift? 'Laten we het over F1 hebben'

Fernando Alonso en Taylor Swift zijn allebei net vrijgezel en worden nu aan elkaar gelinkt. De Formule 1-coureur speelt op TikTok met de geruchten, maar wil er in interviews niets over zeggen. Al ontkent hij ook niet.

Begin april volgt de ene relatiebreuk de andere op. Enkele dagen nadat Alonso bekend had gemaakt dat hij niet meer samen is met presentatrice Andrea Schlager, blijkt dat Swift en acteur Joe Alwyn na zes jaar een punt achter hun relatie hebben gezet.

Op sociale media wordt er door fans van Alonso en Swift direct gespeculeerd dat deze break-ups met elkaar te maken hebben.

Het lijkt in eerste instantie op een uit de hand gelopen grap. Totdat DeuxMoi, een soort Amerikaans juicekanaal dat eerder ook de romance tussen Timothee Chalamet en Kylie Jenner onthulde, met het verhaal aan de haal gaat.

DeuxMoi deelt een tip van een volger waaruit zou blijken dat Swift en Alonso elkaar een week lang regelmatig hebben gezien. Dat zou dan tussen de concerten van Swift door geweest moeten zijn, want de zangeres toert momenteel door de Verenigde Staten.

Alonso voedt geruchten op TikTok

Dan blijkt dat Alonso zelf ook lucht heeft gekregen van de roddels die er over zijn liefdesleven de ronde doen. De Spanjaard speelt er met een knipoog op in via TikTok. In een video is te zien hoe hij door zijn telefoon scrolt met het nummer Karma van Swift op de achtergrond.

Ook grapt Alonso dat hij in zijn 'race week era' is, een mogelijke verwijzing naar Swifts huidige tour, The Eras Tour. Hij doet er nog een schepje bovenop door in de reacties "feeling 33" te schrijven. Hiermee lijkt hij te verwijzen naar Swifts nummer 22, waarop ze zingt dat ze zich 22 voelt. Niet alleen is de zangeres nu 33 jaar oud, maar Alonso jaagt ook op zijn 33e Grand Prix-overwinning.