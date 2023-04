Jake Paul en Jutta Leerdam open over relatie: 'Dacht ook dat hij arrogant was'

Schaatsster Jutta Leerdam vond haar vriend Jake Paul in eerste instantie arrogant, maar dat veranderde toen ze hem leerde kennen. Dat vertelt ze in een donderdag verschenen YouTube-video die ze met Paul heeft opgenomen.

De 24-jarige Leerdam zegt in de drie kwartier durende video dat de 27-jarige Paul in het echt heel anders is dan op camera. "Je bent meer ontspannen en je bent lief en oprecht, kwetsbaarder en open. Dat heb ik nog nooit bij een man gezien", laat de wereldkampioene weten.

Volgens Leerdam denken veel mensen ten onrechte dat Paul arrogant is. "Ik had hetzelfde. Toen we elkaar begonnen te volgen dachten mensen dat we aan het daten waren. Het was een heel ding en ik antwoordde toen dat ik dat nooit zou doen. Maar toen kwam ik erachter dat je zo'n lieverd bent. Je bent gewoon zo oprecht en nuchter."