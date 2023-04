Kim Kardashian zou leven als realityster opgeven om advocaat te worden

Delen via E-mail

Kim Kardashian zou ervoor openstaan om haar leven als realityster op te geven voor een carrière als advocaat. Ze hoopt begin volgend jaar het eindexamen voor de studie rechten af te leggen.

"Ik grap altijd met mijn moeder, die ook mijn manager is, dat ik met pensioen ga en gewoon advocaat word", zei de 42-jarige realityster op een conferentie . "Ik zou net zo gelukkig zijn als fulltime advocaat. Die reis heeft mijn ogen zo erg geopend. Het is overweldigend, omdat er nog zo veel moet gebeuren."

De realityster heeft in het verleden al financieel en mentaal veroordeelden bijgestaan die in haar ogen onterecht vastzaten. Haar inmiddels overleden vader Robert Kardashian was een bekende advocaat.