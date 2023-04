Gordon reageert op ex: 'Driftbuien kwamen door diabetes, niet door drugs'

Gordon heeft woensdag fel uitgehaald naar zijn ex-verloofde Gavin. De presentator was eigenlijk niet van plan om te reageren, maar vindt dat hij valselijk wordt beschuldigd door de Australiër, die uitgebreid heeft gesproken met Privé.

Gavin vertelde dat hij Gordon heeft verlaten vanwege zijn driftbuien, die werden veroorzaakt door drugsgebruik. Daar is volgens de presentator niets van waar. "Mijn driftbuien hebben niets te maken met drugs of alcohol, maar met mijn diabetes, en daar had ik je voor gewaarschuwd", schrijft Gordon. "Een partner die echt om iemand geeft, zou hem hebben bijgestaan in plaats van hem zo te laten vallen. Dat is echte liefde."