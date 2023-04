Genodigde lunch koning: 'Met Máxima gesproken over mentale gezondheid'

Koning Willem-Alexander zit dit jaar precies tien jaar op de troon. Om dat te vieren organiseerde hij woensdag een lunch op paleis Huis ten Bosch. Bij de feestelijke bijeenkomst genaamd 10Maal waren honderd Nederlanders aanwezig, die in de ogen van anderen een 10 verdienen. NU.nl sprak genodigde Bryan Vreijsen na afloop.

Vreijsen noemt de lunch "boven verwachting". "Ik verwachtte een lunch en een beetje kletsen, maar ik heb naast koningin Máxima gezeten", zegt hij enthousiast tegen NU.nl. "We hebben gesproken over de mentale gezondheid van jongeren." De dertigjarige Vreijsen is oprichter van Brabant Maatjes, een initiatief dat evenementen organiseert om jongeren tussen de 18 en 35 jaar bij elkaar te brengen. Vreijsen kwam in 2019 met het initiatief, omdat hij zelf eenzaamheid ervoer.

"Máxima zet zich als erevoorzitter van de organisatie MIND Us in voor een mentaal gezonde jeugd. Dat doel hebben we gemeen", zegt Vreijsen. "Ze was onder de indruk van mijn stichting en heeft mij uitgenodigd om een brief of e-mail te sturen naar MIND Us. Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen."