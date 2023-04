Jessie Ware gebruikt haar familie niet als klankbord voor nieuwe muziek

Zangeres Jessie Ware heeft een hechte band met haar moeder, met wie ze samen de podcast Table Manners maakt. Echt invloed uitoefenen op de muziek van haar dochter doet Lennie Ware niet. Al krijgt Jessie wel graag de goedkeuring van haar moeder, vertelt ze aan NU.nl.

"Ik denk dat ik net als elk kind ergens wel op zoek ben naar bevestiging van mijn ouders", zegt Ware, die vrijdag haar nieuwe plaat That! Feels Good uitbracht. "Maar het is niet zo dat mijn moeder als een soort platenbaas mijn albums zit te keuren."

"Ik laat haar graag horen waar ik aan heb gewerkt en dan vooral de nummers waarvan ik denk dat ze die mooi vindt. Ze steunt me en heeft sterke meningen over welke liedjes ze het leukst vindt."

De oordelen van haar moeder komen niet altijd overeen met de verwachtingen van de zangeres. Ware richt zich in het nummer Sam (van het album Glasshouse uit 2017), vernoemd naar haar echtgenoot, deels tot haar moeder. "Dat ging over haar, maar dat lied voelde ze totaal niet", vertelt Ware schaterend.

In de podcast Table Manners ontvangen Jessie Ware en haar moeder Lennie beroemde gasten, met wie ze aan tafel gaan. Lennie kookt een maaltijd voor hen terwijl ze praten over de carrière van de gast, maar ook diens favoriete maaltijden en herinneringen aan eten. Onder anderen Kylie Minogue, Ed Sheeran, Shania Twain en Dolly Parton schoven al aan.

Ware is zelf moeder van drie kinderen in de leeftijd van één tot zes jaar oud. "Die hebben niet de aandachtsspanne om een album van veertig minuten te luisteren, hoor. Maar losse liedjes van hun moeder vinden ze wel leuk. Muziek waar ze op kunnen dansen houdt hun aandacht beter vast", zegt de zangers, die zich op haar laatste twee albums vooral liet inspireren door disco en dance.

"Mijn jongste zoon, die nu bijna twee is, zat nog in mijn buik toen ik nummers van That! Feels Good! schreef en ik ben van hem bevallen in het proces van deze plaat. Ik noem hem dan ook mijn discobaby."