Gavin verliet Gordon vanwege driftbuien, aanzoek was volgens hem niet spontaan

Gavin Rozario heeft zijn verloving met Gordon verbroken vanwege stemmingswisselingen van de zanger. De Australiër vertelt aan Privé dat Gordon regelmatig driftbuien had. Ook was het aanzoek volgens hem niet zo spontaan als zijn ex het wilde laten lijken.

"Het ene moment hemelt hij je helemaal op, het volgende breekt hij je volledig af en beledigt hij je tot op het bot", vertelt Gavin over zijn tijd met Gordon. Zo ging de zanger "helemaal door het lint", omdat zijn vriend in slaap viel toen ze de film The Wizard of Oz keken.

"Hij werd helemaal gek. Vroeg of ik wel goed bij mijn hoofd was. Ik had volgens hem verkeerde energie of op zijn minst mentale problemen. Dat blijkt achteraf de eerste rode vlag, een alarmbel die afging."

Ook later sloeg de stemming soms plotseling om, bijvoorbeeld toen Gavin zijn paspoort in een vliegtuig had laten liggen.

Bovendien is Gordon volgens zijn ex-vriend "buitengewoon jaloers en argwanend". Dat leidde uiteindelijk tot de relatiebreuk. Gavin ging in Melbourne met een vriend iets drinken, maar moest van zijn partner "elk moment bereikbaar zijn".

123 berichten en 26 gemiste oproepen

"Op de terugweg had ik mijn telefoon in de taxi laten liggen. Die kon ik de volgende ochtend om 10.00 uur ergens ophalen. Toen ik hem aanzette, zag ik 123 gemiste berichtjes, 26 gemiste oproepen, 5 notificaties op Instagram, 3 sms'jes en een e-mail van Gordon. Allemaal onaardig. Toen ik daar wat van zei, stuurde hij: 'Fuck you, succes met je leven verder'. Daarop zei ik: 'Oké, dat ga ik doen.'"

Volgens Gavin ging ook het huwelijksaanzoek anders dan Gordon beweert. Het was namelijk Gordons idee om te trouwen en dus niet zijn initiatief. De Australiër vertelt dat Gordon al ringen had bekeken die ze vervolgens samen in Dubai hebben gekocht.

"Hij vroeg me of ik hem in een romantische setting ten huwelijk wilde vragen. Begrijp me goed, ik wilde ook met hem trouwen. Natuurlijk was het allemaal snel en veel. Maar als hij leuk is, is hij ook echt heel leuk. Voor hem was het een soort sensatie. Het moest lijken alsof ik hem zou vragen."