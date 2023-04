Ruud de Wild heeft moeite zichzelf terug te vinden na ziekte

Delen via E-mail

Het gaat nog niet zo goed met Ruud de Wild nadat er eind 2020 darmkanker bij hem werd geconstateerd. De 54-jarige radiomaker is inmiddels schoon verklaard, maar heeft veel moeite met fit worden.

"Ik heb moeite om mijn oude zelf terug te vinden en daar kan ik van balen", zegt hij in gesprek met NU.nl. Op de vraag hoe het nu met hem gaat, antwoordt hij: "Nog niet zo goed."

De radiomaker probeert door te sporten weer fit te worden. "Er zit wel progressie in mijn herstel, maar het gaat heel langzaam. Het voelt vaak als twee stappen vooruit en een stap achteruit", zegt hij.

In het najaar van 2020 kreeg De Wild te horen dat er darmkanker bij hem was ontdekt. Er volgden meerdere zware operaties. Zelf noemt hij het een "wonder" dat hij nog leeft.