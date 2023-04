Halina Reijn en Daniël de Ridder uit elkaar: was lange afstand de boosdoener?

Na zes jaar hebben Halina Reijn en Daniël de Ridder een punt achter hun relatie gezet. De actrice woont al een tijdje in New York, de voormalig profvoetballer bleef voor zijn studie achter in Nederland. Heeft de lange afstand hun relatie de kop gekost?

Reijn en De Ridder worden vanaf 2016 regelmatig met elkaar gezien. Zo gaan ze samen op vakantie naar Italië, waarna de geruchten ontstaan over een mogelijke liefde tussen de twee. Maar ze laten zich niet samen zien op de rode loper.

In het begin delen ze weinig over hun relatie, maar in mei 2017 bevestigt de Zwartboek-actrice haar liefde voor de oud-voetballer. Ze plaatst een foto van hem op Instagram, met daarbij de tekst "mijn lief". Het is niet de eerste vriend van Reijn die in de sport zit: eerder had de filmster een relatie met Edgar Davids. De Ridder was tot 2015 samen met presentatrice Tatum Dagelet.

In het programma 5 Jaar Later vertelt Reijn begin 2018 dat ze "ongelofelijk blij is" met De Ridder. De oud-voetballer zegt op zijn beurt "nooit uitgekeken te zijn" op Reijn. "Gek om zo te zeggen, maar we zijn twee dieren die elkaar gevonden hebben. We kunnen heftige discussies hebben. Maar een uur later omhelzen we elkaar en zitten we weer te lachen. Wij kunnen snel switchen tussen het dierlijke en het intellect."

In gesprek met de Volkskrant zegt De Ridder dat ze erg van elkaar verschillen. "Ik ben afhoudend. Zo bescherm ik mezelf. En zij is van: voem, hier ben ik, waardoor ze kwetsbaar is. We vullen elkaar aan. Het klinkt als een supercliché, maar we zijn een goed team."

Foto: BrunoPress

De Ridder heeft inmiddels afscheid genomen van het voetbal en start een rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam. Reijn brengt haar regiedebuut Instinct uit, dat hoge ogen gooit bij critici. De film wordt zelfs gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscars. De prijs wordt niet verzilverd, maar de nominatie opent wel de internationale filmdeuren voor Reijn. Ze is regelmatig in de Verenigde Staten, zoals voor de opnames van haar volgende regieklus Bodies Bodies Bodies.

Het stel kiest er daarom bewust voor om niet samen te wonen. "We gaan allebei hetzelfde proces door qua nieuwe passies vinden", vertelt Reijn in 2019 in Flair. "Het is heel bijzonder om elkaar daarin te steunen en te inspireren. Maar soms kan ik mijn werk slecht loslaten en dan zegt hij wel: 'Ga lekker naar je eigen huis om te werken, ga niet bij mij thuis kantoortje zitten spelen.' Ik denk dat het voor ieder mens goed is om een eigen plek te hebben."

In 2021 hakt Reijn de knoop door en verhuist ze naar New York. Daar is ze ongeveer drie kwart van het jaar. De Ridder blijft wegens zijn studie in Nederland. Door corona kunnen ze elkaar lange tijd niet zien. "We hebben moeilijke tijden gehad, maar zijn daar toch weer doorheen gekomen", vertelt de filmmaker in september 2022 in Grazia. "Ik voel wel dat ik druk op ons leg, en hij kan natuurlijk ook niet zomaar in New York komen wonen. Maar Daniël snapt heel goed dat ik hiervoor wil gaan en is daarnaast ook heel trots."

Halina Reijn met acteur Justin Theroux in New York. Foto: BrunoPress

Mogelijk hebben die druk en de lange afstand toch meegespeeld in de relatiebreuk. Maandag maakt zowel Reijn als De Ridder bekend dat ze niet meer samen zijn. Hun relatie werd al een tijdje geleden beëindigd. "We zijn als heel dierbare vrienden verder gegaan", schrijven ze op Instagram.

Reijn is intussen gezien met de bekende Amerikaanse acteur Justin Theroux, die van 2015 tot 2018 getrouwd was met Jennifer Aniston. De Instinct-regisseur is samen met Theroux en zijn hond gespot tijdens een wandeling door New York, zo is te zien op foto's die zijn gepubliceerd door Daily Mail. Of het gaat om een vriendschappelijke wandeling of dat er misschien meer speelt, is nog niet bekend.