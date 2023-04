Acteur Lukas Gage is getrouwd met Kardashians haarstylist Chris Appleton

Lukas Gage en Chris Appleton zijn afgelopen weekend getrouwd. De 27-jarige White Lotus-acteur en 39-jarige hairstylist hebben elkaar zaterdag in Las Vegas het jawoord gegeven, meldt entertainmentwebsite TMZ

Het stel gaf een intieme bruiloft in de Little White Chapel. Goede vriendin Kim Kardashian was een van de gasten. Appleton is de haarstylist van Kardashian en sterren als Jennifer Lopez.

Gage en Appleton waren slechts een maand verloofd. Een paar weken eerder bevestigden de twee in The Drew Barrymore Show dat ze een relatie hebben. In februari waren ze voor het eerst samen gezien.

Het stel kwam afgelopen weekend naar Las Vegas voor de uitreiking van de Daily Front Row Fashion Awards. Appleton mocht daar de prijs voor beste haarstylist in ontvangst nemen.

Gage is bekend van zijn rollen in The White Lotus, Love, Victor en Euphoria. Ook heeft hij een grote rol in het recentste seizoen van de populaire Netflix-serie You.