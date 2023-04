Halina Reijn en oud-profvoetballer Daniel de Ridder uit elkaar

Delen via E-mail

"Daniel en ik willen via deze weg laten weten dat we onze romantische relatie al een tijd geleden hebben beëindigd, en als heel dierbare vrienden verder zijn gegaan. Bij deze nog een laatste tripje down memory lane", schrijft Reijn bij een aantal foto's van haar en De Ridder samen.