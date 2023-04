Donny Roelvink over kankerdiagnose: 'Wereld zakte onder mijn voeten vandaan'

Het leven van Donny Roelvink sloeg eind december plotseling om, toen hij teelbalkanker bleek te hebben. In een interview met Linda. vertelt de realityster maandag welke gedachten en emoties er door hem heen schoten.

"In ratracemodus zat ik in de wachtkamer", vertelt Roelvink. "Ik was net naar de kapper geweest, had een bomvolle dag gepland, mijmerde een beetje over wat ik zou gaan eten en of ik nog boodschappen moest doen. Je kent het wel. Vijf minuten later keek de echoscopiste bezorgd naar het scherm met daarop mijn echo."