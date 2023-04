Boer zoekt Vrouw-boerin Bertie en vriendin Rosita gaan trouwen

Bertie Steur, die in 2014 meedeed aan Boer zoekt Vrouw, gaat trouwen. Ongeveer 1,2 miljoen kijkers zagen de boerin zondagavond in Onze boerderij in Europa op één knie gaan voor haar vriendin Rosita.

"Maar nou dacht ik na 5,5 jaar: de laatste stap is om er een grote strik om te doen", begon Steur haar aanzoek. Haar vriendin schoot meteen vol, waarna de boerin op één knie ging. Rosita hoefde niet lang na te denken en antwoordde vrijwel direct met een volmondige ja.

Onze boerderij-presentatrice Yvon Jaspers liet in de uitzending weten dat ze het aanzoek met Steur geoefend had. De opnames van de aflevering vonden al voor de zomer plaats, dus is het stel eigenlijk al maandenlang verloofd. De organisatie van de bruiloft is dan ook in volle gang.

Steur laat aan het AD weten dat het stel "gewoon" in Zeeland trouwt, ergens in de zomer. "Het is een prachtige provincie, dus we hebben totaal geen behoefte aan een Toscaanse bruiloft of iets in het buitenland. De kinderen van Rosita zijn er natuurlijk bij, en een jong neefje van haar wordt bruidsjonkertje."

Steur en Rosita leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Boer zoekt Vrouw. Hoewel ze elkaar wel zagen zitten, koos Steur toch voor een relatie met Esther. Nadat die relatie was beëindigd, ging Steur verder met Rosita.