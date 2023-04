Gordon op weg naar Nederland na breuk met verloofde

Zanger Gordon is onderweg naar zijn familie en vrienden in Nederland. De relatie van de artiest, die in Dubai woont, en zijn verloofde Gavin Rozario is onlangs beëindigd.

"Na alle euforie van de afgelopen maanden ook maar laten zien hoe emotioneel en mentaal gebroken eruitziet. Onderweg naar m'n familie en vrienden voor hun support en om te zorgen dat ik dat licht weer ga zien", laat Gordon via Instagram weten. Vanaf het vliegveld deelt hij een reeks foto's, waaronder een selfie.

De zanger bevestigde dinsdag de relatiebreuk. Nog geen maand geleden maakten hij en zijn vriend hun trouwplannen bekend.

Dat Gordon "na vier maanden dag in, dag uit" contact nu niets meer van hem hoort, voelt "alsof er iemand overlijdt", schrijft hij. "Waarom mensen zoiets doen, is mij een raadsel. Wil ik het nog weten? Feit is dat ik verder moet."

De artiest laat weten dat hij voorlopig niet op televisie zal verschijnen om in te gaan op zijn privéleven. "Ik ben voorlopig even in Nederland om op krachten te komen. Ik hoop dat iedereen mij de rust gunt om weer op verhaal te komen."