Voormalig schaatssters Ireen Wüst en Letitia de Jong in het geheim getrouwd

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ireen Wüst (37) en Letitia de Jong (30) zijn getrouwd, meldt RTL Boulevard . De twee voormalig profschaatssters deden dit in het geheim en delen dus verder geen details over de ceremonie.

"We zijn een jaar geleden allebei gestopt met schaatsen en hebben ons teruggetrokken uit het openbare leven. Maar we zijn inmiddels inderdaad in het geheim getrouwd", vertelt het koppel aan Libelle TV. Wüst heeft het nieuws bevestigd aan RTL Boulevard.