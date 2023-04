Gestolen auto Joshua Nolet teruggevonden dankzij tip via sociale media

De gestolen auto van Joshua Nolet is teruggevonden dankzij een tip via sociale media. Dat vertelt de 35-jarige zanger van Chef'Special vrijdag aan persbureau ANP.

"Hij is terug. Hij is vannacht gevonden", laat Nolet weten. Nolet kreeg via Instagram een bericht van iemand die zijn auto had zien staan in zijn woonplaats Haarlem.