Jutta Leerdam over relatie met Jake Paul: 'Hij is superlief voor me'

Jutta Leerdam heeft vrijdag voor het eerst verteld over haar relatie met Jake Paul . De Amerikaanse YouTuber "is superlief voor haar", zegt de schaatsster vrijdag aan De Telegraaf tijdens de opening van de Koningsspelen in Deventer.

"Ik ben heel gelukkig en heel blij", vertelt de 24-jarige Leerdam. Verder wil ze niets kwijt over haar relatie met de twee jaar oudere Paul.

Begin april bevestigde Leerdam haar relatie met de YouTuber met een reeks foto's op Instagram. Daarmee maakten de twee een einde aan alle speculaties van de dagen daarvoor. Ze waren samen op verschillende video's te zien en werden zelfs al zoenend gespot.

Haar nieuwe vriend Paul is niet van onbesproken gedrag en wordt in Amerikaanse media regelmatig een bad boy genoemd. De YouTuber wordt gelinkt aan oplichting, was betrokken bij plunderingen in Arizona en is door twee vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

Paul, die de laatste tijd naam maakt als professioneel bokser, heeft ook een succesvolle podcast. Daarin is Leerdam binnenkort te horen.

Leerdam was eerder samen met oud-schaatser Koen Verweij. De wereldkampioene sprint maakte in augustus vorig jaar bekend dat hun relatie na vijf jaar tot een einde was gekomen.