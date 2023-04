Weer geen huwelijk: Gordon heeft al heel wat pech gehad in de liefde

Na een dag vol geruchten bevestigde Gordon woensdag de breuk met zijn verloofde Gavin. Tot een huwelijk gaat het niet komen. Het is de zoveelste tegenslag voor de zanger. Hoe zag het liefdesleven van Gordon er de afgelopen jaren uit?

Datingapps en blind dates: voor de meeste mensen is het dé optie de liefde te vinden. Maar als je zo bekend bent als Gordon, wordt er een heel televisieprogramma opgebouwd om jou te voorzien van een partner.

In 2017 denkt Gordon écht klaar te zijn voor de liefde. En dus gaat hij in Zuid-Afrika in het televisieprogramma Gordon gaat trouwen... maar met wie? op zoek naar een man. Tot grote verbazing en teleurstelling van kijkers besluit de zanger uiteindelijk, in de laatste aflevering, tóch niet te trouwen. "Geen Manuel en geen Rogier. Ik kan het niet", zegt hij bij de ontknoping, die bijna anderhalf miljoen kijkers trekt.

De zanger blijft maar kort vrijgezel: minder dan een jaar later lijkt Gordon alsnog de liefde te hebben gevonden. De ware blijkt het toch niet, als de zanger na het delen van foto's op sociale media ontdekt dat zijn nieuwe vriend Kevin niet alleen een relatie heeft met hem. Kevin blijkt er meerdere relaties met mannen en vrouwen op na te houden.

"Ik ben hevig geschrokken van de reacties", aldus Gordon. "Ik was de afgelopen maanden intens verliefd en hij ook op mij, dacht ik. Ik kon, na de deceptie die mijn trouwshow met zich meebracht voor mij en voor de kijkers, bijna niet geloven dat zo iemand als hij op mijn pad zou komen."

Kevin ontkent relatie met Gordon en eist contactverbod

Het einde van de relatie betekent niet het einde van Kevin in Gordons leven, want hij ontkent ooit samen te zijn geweest met de zanger. Kevin stapt zelfs naar de rechter en klaagt hem aan voor stalking. Gordon zou hem daarnaast geslagen hebben. "Ja, ik heb hem een klap gegeven", geeft Gordon toe. "Maar wat gebeurt er als je erachter komt dat je maandenlang stelselmatig bent bedrogen?!"

In de rechtbank vertelt Gavin dat hij de relatie zag als vriendschappelijk. Hij eist een contactverbod. Om zicht te krijgen op de relatie, worden de berichten van de twee gedeeld in de rechtbank. Heel Nederland kan zo meelezen met de sms'jes en appjes die Gordon naar Kevin heeft gestuurd.

De rechter vindt dat er duidelijk sprake was van meer dan een vriendschap. Gordon krijgt geen contactverbod en Kevin mag de relatie niet langer ontkennen. "Ik ben blij dat hiermee de leugens die hij over onze relatie heeft verspreid, publiekelijk worden rechtgezet", reageert Gordon.

'Het is weer een grote ramp'

Gordon verliest het geloof in de liefde niet. In 2018 wordt de zanger verliefd op de Zuid-Afrikaanse Ryk. Maar als Ryk naar Nederland komt, gebeurt er iets waardoor de relatie toch klapt.

"Het is gewoon weer een grote ramp", vertelt Gordon in De Telegraaf. "Opnieuw heb ik te maken met zo'n instabiel mentaal wrak. Het is mij ook echt niet gegund. Daarom wil ik zo graag mijn liefdes nog even stilhouden voordat ik ermee naar buiten kom, maar ook dat is weer niet gelukt."

Het blijft daarna even stil rondom het liefdesleven van Gordon, tot hij in augustus 2021 bekendmaakt een relatie te hebben met de bijna dertig jaar jongere Jeffrey. Ze brengen samen tijd door in Dubai, waar Gordon naartoe verhuisd is. Drie maanden later loopt het stuk tussen de twee.

"Helaas is ons sprookje ten einde gekomen", schrijft Gordon. "We hebben samen een geweldige tijd gehad en kijken daar met alle plezier op terug. We blijven goede vrienden en wensen elkaar niets dan goeds toe. Mijn avontuur in Dubai zet ik onverminderd door."

Gordon en Jeffrey in Dubai. Foto: Gordon

Daten in Dubai

Gordon besluit daarna de datingmarkt in Dubai eens te onderzoeken. Een vaste partner mist hij niet echt, vertelt hij aan Story. "Ik ben al zo lang alleen en je probeert weleens wat. Ik ben net 54 geworden en leid een leuk leven. In mijn eentje en soms met een fijne date. Ik heb de keuze gemaakt om daar niet meer mee te koop te lopen. Dat gaat goed."

Maar dan is daar de Australische Gavin, die Gordon eind maart al na enkele maanden ten huwelijk vraagt. "Gisteren, tegen al mijn verwachtingen in, ging mijn vriend op zijn knie om me ten huwelijk te vragen", schrijft de zanger. "Ik kan niet stoppen met huilen van geluk en vreugde. Ik heb lang moeten wachten en het van ver moeten halen, maar het was het allemaal waard."

Het huwelijk tussen Gordon en Rozario staat op de planning voor het najaar, tot deze week blijkt dat de twee toch alweer uit elkaar zijn. Opnieuw komt er een einde aan een korte romance. "Alleen maar tranen, maar we gaan gewoon weer door", schrijft Gordon op Instagram.