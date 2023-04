Romee Strijd kampt met erge hoofdpijn: 'Kan dagelijkse dingen niet meer doen'

Delen via E-mail

Romee Strijd kampt sinds acht maanden met hoofdpijn, vertelt ze woensdag in haar Instagram Stories . Het model heeft inmiddels zo veel last, dat ze nog maar weinig kan doen.

"Sinds acht maanden heb ik last van hoofdpijn. Eerst dacht ik dat het kwam door slaaptekort of een bijholteontsteking. Maar sinds een week is de pijn zo erg dat ik mijn dagelijkse bezigheden niet meer kan doen", deelt het 27-jarige model.