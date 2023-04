Gordon bevestigt breuk met verloofde Gavin: 'Alleen maar tranen'

Na een dag vol geruchten heeft Gordon bevestigd dat zijn verloving met Gavin van de baan is. Dinsdag had het voormalige koppel al alle foto's van elkaar verwijderd van Instagram.

"Alleen maar tranen, maar we gaan gewoon weer door", schrijft de 54-jarige presentator woensdag op Instagram . Ook deelt hij een foto met daarop de quote: "Een miljoen gevoelens, maar nul woorden." Onder het bericht wensen volgers en vrienden hem veel sterkte.

De Telegraaf schreef dinsdag al dat de relatie tussen Gordon en Gavin voorbij is. De presentator zou naar Australië zijn afgereisd om zijn verloofde te bezoeken. Maar binnen de kortste keren was de zanger alweer in Dubai gezien.

Gordon maakte nog geen maand geleden bekend dat hij door Gavin ten huwelijk was gevraagd. Het stel was van plan in het najaar te trouwen. "Ik kan niet stoppen met huilen van geluk en vreugde. Ik heb lang moeten wachten en het van ver moeten halen, maar het was het allemaal waard", zei de presentator toen.