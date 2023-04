Gordon verwijdert foto's van zijn verloofde Gavin, relatie lijkt voorbij

Het lijkt erop dat de verloving tussen Gordon en Gavin Rosario is verbroken. De zanger heeft alle foto's van Rosario van Instagram verwijderd.

De Telegraaf hintte dinsdag al dat hun relatie voorbij is. Gordon zou naar Australië zijn afgereisd om Rosario te bezoeken. Maar binnen de kortste keren is de zanger alweer in Dubai gezien. Hij zou slechts anderhalve dag bij zijn geliefde in Australië zijn geweest.