Is Sylvia Geersen de eerste bekende Nederlander die de liefde vindt via tv?

In de laatste aflevering van De Bachelorette koos Sylvia Geersen voor Joris. De opnames zijn inmiddels al een paar maanden achter de rug. Zijn het model en de schipper nog steeds samen? Of is de prille relatie inmiddels gestrand?

Waarschuwing: dit bericht bevat spoilers over de afloop van De Bachelorette.

In de reünieaflevering vertellen Sylvia en Joris dat ze nog steeds erg verliefd zijn. Na de opnames in Zuid-Afrika is het stel twee weken lang non-stop samen. Tot Joris terug moet naar Sint-Maarten, waar hij werkt als schipper.

Na enige tijd vliegt het model naar het Caribische eiland om haar vriend te zien. Maar zodra ze is geland, krijgt ze het bericht dat haar relatie is uitgelekt. Via een juicekanaal is het nieuws verspreid dat Sylvia voor kandidaat Joris heeft gekozen. Ze moet van de productie van De Bachelorette meteen terug naar Nederland komen.

Volgens Sylvia heeft een vrouw in het vliegtuig haar gefilmd via de reflectie van de televisie. "Het bleek dat ik per ongeluk 'Jor' had gezegd. Zij heeft dat gelijk naar een juicechannel gestuurd. Daar heb ik veel verdriet van gehad."

Het moment dat Sylvia voor Joris koos. Foto: Videoland

'Ben helemaal gek op hem'

Het model gaat direct terug naar Nederland. Ze wordt erg onzeker, omdat Joris zo ver weg woont en werkt. Wanneer hij opnieuw in Nederland is, hebben ze minder intensief contact. Sylvia: "Ik merkte dat ik een muurtje om me heen bouwde, om me te behoeden voor liefdesverdriet."

Zo gek als Sylvia stiekem op Joris is, is hij dat ook op haar. Hij besluit per half maart weer terug te keren naar Nederland, zodat hun relatie een kans kan krijgen. "Ik ben zeker van mijn zaak omdat we veel hebben doorstaan", vertelt de schipper.

Nu Joris en Sylvia hun relatie niet meer hoeven te verbergen, kunnen ze niet wachten om samen uit eten te gaan en een hotel te pakken. "Ik ben helemaal gek op hem", zegt een verliefde Sylvia. Ze vertellen dat ze graag in hetzelfde land willen wonen, al is nog niet duidelijk of dat Nederland zal zijn.