Acteur Bill Hader heeft weer een relatie met comédienne Ali Wong

Bill Hader en Ali Wong hebben een relatie. De woordvoerder van de acteur bevestigt geruchten dat Hader en de Beef-actrice opnieuw verliefd op elkaar zijn.

"Ze zijn inderdaad weer aan het daten", zegt de woordvoerder tegen E! News . Het stel was eind 2022 ook al even samen.

Hader (44) is bekend van Saturday Night Live en verschillende films en series, zoals Barry, Trainwreck en It: Chapter Two. Wong (40) is momenteel te zien in de populaire Netflix-serie Beef. Voor de streamingdienst maakte ze ook verschillende comedyspecials.