Presentatrice Leonie ter Braak hoopt na tv-carrière nog 'echte studie' te doen

Leonie ter Braak is nog niet klaar met televisie, maar ze houdt wel rekening met de houdbaarheidsdatum die aan het medium kleeft. De 42-jarige presentatrice denkt erover na om zich "breder te ontwikkelen zodat er ook een plan B is". Dat zegt ze in gesprek met &C.

Ter Braak vindt haar werk nu nog leuk, maar ze houdt er rekening mee dat haar tv-carrière op een dag voorbij kan zijn. "Of mensen zijn dan klaar met mij, of ik ben klaar met tv. Als ik het niet leuk meer vind, dan stop ik ermee. Tenzij er financieel iets aan de hand is en ik de schoorsteen brandende moet houden", geeft ze toe. "Tja, zo pragmatisch ben ik dan ook wel weer."

De presentatrice hoopt na haar huidige carrière de discipline te hebben "om nog een echte studie te doen. Ik zou zo graag willen dat er geen maximumleeftijd aan de toneelschool of kleinkunstacademie zit. Daar mag je maar tot je 26e auditie doen, terwijl: hoe leuk is het als ze oudere mensen ook zouden toelaten? Dat zou wel een droom zijn."

Maar Ter Braak is er nog niet helemaal uit wat de volgende stap in haar loopbaan zal zijn. "Kunstgeschiedenis lijkt me ook geweldig", zegt ze. "En dan lekker niet meer helemaal afhankelijk van de televisie."