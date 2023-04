Juicevlogger Yvonne Coldeweijer gaat anders te werk na haar rechtszaken

Yvonne Coldeweijer gaat naar eigen zeggen minder radicaal te werk dan een tijdje geleden. In gesprek met podcastmaker Nino Wilkes vertelt de juicevlogger dat ze tips vaker laat liggen als ze geen tweede bron kan vinden.

"De laatste tijd doe ik dat niet meer zo", zegt Coldeweijer over het delen van geruchten op basis van één bron. "De rechter heeft een aantal keer gezegd dat dat niet genoeg is."

In de podcast, die over ondernemerschap gaat, vertelt Coldeweijer ook dat ze tegenwoordig minder negatieve reacties krijgt dan toen ze net begon met roddels over bekende mensen op haar kanaal Life of Yvonne. "Iedereen is er nu aan gewend. De haat wordt minder", zegt ze.