Mr. Probz ontmoet familie van zijn biologische vader voor het eerst in Ghana

Mr. Probz heeft eind vorig jaar voor het eerst de familie van zijn biologische vader in Ghana ontmoet. De 38-jarige zanger zegt dat het als een droom was. 'Ik heb me nog nooit ergens zo thuis gevoeld.'

Tijdens zijn jeugd had Dennis Stehr, zoals Mr. Probz echt heet, altijd al het gevoel dat er iets miste. "Ik had een hoop vragen die mijn familie niet kon beantwoorden", schrijft hij op zijn site. De artiest verhuisde als eenjarige naar Nederland met zijn moeder. Daar werd hij opgevoed door haar en haar partner.

Als tiener zocht zijn biologische vader contact met hem, maar "de druk en verwarring op dat moment" waren te veel voor hem. "Ik weigerde helaas contact met hem door persoonlijke redenen, maar voelde altijd dat er iets miste."

Toen hij in 2016 hoorde dat zijn Ghanese oma was overleden, ontstond er meer contact en hielp hij haar begrafenis mogelijk te maken. De drang om in zijn afkomst te duiken werd daarna steeds groter, waardoor hij besloot vorig jaar naar Ghana af te reizen.