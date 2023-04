Shawn Mendes en Camila Cabello zoenen tijdens Coachella: zijn ze weer samen?

Shawn Mendes en Camila Cabello zijn zaterdag, anderhalf jaar na hun relatiebreuk, zoenend gespot bij het Amerikaanse muziekfestival Coachella. En dat na alle muziek die ze afgelopen jaar uitbrachten over de breuk en hun hartzeer. Betekent dit dat ze tóch weer samen zijn?

Cabello en Mendes nemen in 2019 samen het nummer Señorita op, waarna geruchten over een romantische relatie ontstaan. De twee kennen elkaar dan al ruim vier jaar.

"Er was altijd wel 'iets' tussen ons, maar we waren destijds gewoon nog heel jong. Toen we een paar jaar later weer samenwerkten kwam dat gevoel terug", zegt de Cubaans-Amerikaanse zangeres in een eerder interview.

Ze vertelt dat dit de eerste keer is dat ze verliefd is. "Het afgelopen anderhalf jaar ervoer ik voor het eerst hoe het is om verliefd te zijn op iemand. Ik ken het gevoel van houden van wel, maar echt verliefd zijn voelt heel anders."

Relatie blijft grotendeels privé

Na het begin van de coronapandemie besluiten de twee samen te gaan wonen in Miami. De popsterren willen hun relatie zo privé mogelijk houden. "Liefde is heilig en dierbaar voor mij", zegt Cabello. "Ik wil die gevoelens graag tussen mij en die andere persoon houden. Hoe dol ik ook ben op mijn fans, ik wil mijn leven op een zo normaal mogelijke manier leiden."

Helemaal privé blijft hun relatie niet. Zo zijn ze meerdere keren samen op de rode loper bij grote events te vinden. Ook plaatsen ze, als grapje en met een borrel op, een filmpje op Instagram waarop ze wild zoenend te zien zijn. "We hadden misschien een beetje te veel tequila op en filmden onszelf terwijl we zoenden als monsters, om een reactie uit te lokken", zegt Mendes over de virale video.

Mendes en Cabello bij de American Music Awards in 2019. Foto: BrunoPress

'Volhouden lukt me even niet'

Mendes en Cabello maken in november 2021 bekend uit elkaar te gaan. "Hé iedereen, we hebben besloten onze romantische relatie te stoppen, maar onze liefde voor elkaar als persoon is sterker dan ooit. We begonnen als beste vrienden en dat zullen we ook blijven. We waarderen jullie steun, toen en nu", zeggen de twee in een gedeelde verklaring in een Instagram Story.

Mendes vertelt in het openbaar weleens dat hij het erg moeilijk heeft met de breuk. Wanneer hem een paar maanden na de break-up in een interview wordt gevraagd of hij het nog "volhoudt", antwoordt hij: "Nee, dat lukt me even niet".

Muziek over de relatiebreuk

Toch lijkt die vriendschap verleden tijd. De artiesten worden na de breuk nog zelden samen gespot en brengen meerdere nummers uit over hun hartzeer. Een maand na de relatiebreuk komt Mendes met het nummer It'll Be Okay, dat volgens zijn fans overduidelijk over zijn ex gaat.

In maart verschijnt When You're Gone, waarin hij zingt hoe moeilijk het is om iemand los te laten en hoe hij probeert om zich vast te houden aan diegene. Ook in dit nummer refereert hij naar zijn relatie met de zangeres. "Camila heeft dit nummer maanden geleden al geluisterd", vertelt de zanger aan E! News. "We zijn altijd heel eerlijk tegen elkaar en ik zou nooit een nummer over haar uitbrengen zonder het eerst aan haar te laten horen."

Ook Cabello heeft muziek uitgebracht over de breuk. In haar nummer Bam Bam, samen met Ed Sheeran, zingt ze: "I said I'd love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out." (Ik zei dat ik mijn hele leven van jou zou houden, maar ik heb net ons huis verkocht. We waren kinderen in het begin, ik denk dat we nu volwassen zijn. Ik kon me niet voorstellen dat we ooit twijfels hadden, maar blijkbaar komt niet alles goed.)

Zoenend gespot

Afgelopen zaterdag werden de twee artiesten zoenend gezien op Coachella, tot grote verbazing van hun fans. Ze lijken niet echt moeite te doen om het te verbergen en worden meerdere keren midden in de menigte innig met elkaar vastgelegd.

Mendes en Cabello hebben beiden nog niet gereageerd op de geruchten over dat ze wellicht weer bij elkaar zijn.

