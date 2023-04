Lewis Capaldi vond het deprimerend om documentaire over zichzelf terug te zien

Lewis Capaldi besefte pas hoeveel invloed Gilles de la Tourette op zijn leven heeft toen hij gevolgd werd voor zijn Netflix-documentaire. De 26-jarige artiest vond het best deprimerend om de film over zijn leven terug te kijken, vertelt hij aan The Independent

"Ik heb me nooit gerealiseerd hoe erg Gilles de la Tourette mijn leven heeft overgenomen, tot ik de beelden van de documentaire terugkeek", zegt Capaldi. "Het was best deprimerend om de eerste beelden te zien."

Capaldi's ouders vrezen voor de gezondheid van hun zoon en vragen zich af of hij niet gewoon moet stoppen met muziek. Componeren, zingen en spelen zorgen er namelijk voor dat zijn tics erger worden. "Op dit moment vind ik het de moeite waard om door te gaan. Maar als het zover komt dat het me schaadt, stop ik. Ik vind overdrijven verschrikkelijk, maar er is een reële kans dat ik hierdoor moet stoppen met muziek", vertelde de Schotse zanger onlangs in een interview.

De artiest scoorde grote hits met nummers als Someone You Loved, Before You Go en Bruises, maar staat ook bekend om zijn komische TikToks en zijn openheid over zijn aandoening. De zanger heeft last van tics die zijn leven flink beïnvloeden. In 2022 besloot de zanger erover te vertellen, vooral zodat mensen niet dachten dat hij "cocaïne gebruikte, of zo".

Mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette ontwikkelen vaak tics, zoals plotselinge bewegingen en geluiden waar ze geen controle over hebben. Voorbeelden daarvan zijn snel met de ogen knipperen, de schouders optrekken of korte fluitgeluiden maken. Slechts een klein deel van de patiënten scheldt en vloekt.