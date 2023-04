Elf kinderen van Nick Cannon brengen samen geen tijd door: 'Komt later wel'

Nick Cannon, die inmiddels elf kinderen heeft, vertelt in gesprek met People dat zijn zoons en dochters weinig tijd samen doorbrengen. De presentator en acteur vindt het praktischer dat hij ze apart van elkaar opzoekt.

"Als het nodig zou zijn, dan is iedereen wel samen", vertelt Cannon. "Maar het is handiger dat ik zelf tijd met ze doorbreng. De enige die er profijt van heeft als iedereen in dezelfde ruimte is, ben ikzelf."

"Als ik ze zelf opzoek, dan hebben de momenten die we samen hebben veel meer kwaliteit. Ik vind het fijn om naar ze toe te gaan. Om hun sportwedstrijden te bezoeken, of dat we iets gezelligs doen tijdens de vakantie."

De acteur, rapper en presentator reist hierdoor behoorlijk wat af: zijn elf kinderen kreeg hij met zes verschillende vrouwen. Die zijn het allemaal eens met deze constructie, legt Canon uit. "Ik heb geweldige vrouwen in mijn leven die dit allemaal goed begrijpen."

Leeftijden van 0 tot 11 jaar

De situatie wordt misschien wat anders als zijn kinderen wat ouder zijn. "Dat komt later wel. Als ik het wat rustiger aandoe, dan kan ik me voorstellen dat ze juist mij gaan bezoeken", aldus Cannon.

De 42-jarige presentator kreeg in december 2022 zijn twaalfde kind, tevens zijn vijfde kind in vijf maanden tijd. Het meisje heet Halo Marie. Zij is het zusje van zoon Zen, die vijf maanden na zijn geboorte overleed.