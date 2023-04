Onderonsjes en op visite: zijn Kylie Jenner en Timothée Chalamet een stel?

Ze leken van elkaars gezelschap te genieten tijdens de Paris Fashion Week. Ze gaan samen uit eten en zouden zelfs al met z'n tweeën op vakantie zijn geweest. Nu TMZ haar auto bij hem voor de deur heeft gezien, weet men het zeker: Kylie Jenner en Timothée Chalamet zijn een setje.

Heel even leek het alsof Kylie Jenner onder de aandacht van de pers uit zou komen: haar oudere zus fungeerde de afgelopen weken als de perfecte bliksemafleider. Terwijl alle ogen waren gericht op Kendall Jenner en haar kersverse relatie met artiest Bad Bunny, wist Kylie buiten het zicht van de flitsende camera's te blijven.

Daar kwam deze week verandering in, toen Deux Moi (een Amerikaans juicekanaal) beweerde dat de 25-jarige realityster en de 27-jarige Frans-Amerikaanse acteur op z'n minst aan het daten zijn. Dat zou volgens hun bronnen zelfs al sinds januari aan de gang zijn.

Gezamenlijke etentjes en Paris Fashion Week

De twee zouden elkaar hebben ontmoet tijdens wintersport in Aspen. Hier reisden ze los van elkaar heen, maar op de piste sloeg de vonk over. Ze ontmoetten elkaar vlak nadat Jenner (weer) een punt zette achter haar knipperlichtrelatie met Travis Scott. Met hem heeft ze twee kinderen.

De acteur en de ondernemer zijn niet lang daarna beiden aanwezig bij een show tijdens de Paris Fashion Week. Beelden van een onderonsje tussen de twee gaan snel het internet over. Page Six schrijft in een artikel over de geruchten over Kendall Jenner en Bad Bunny tussen neus en lippen door dat die twee dineerden met een groepje waar ook Kylie en Chalamet tussen zaten.

Fans van de acteur reageren eerst afwijzend op de geruchten. Voor hen wordt het moeilijker te ontkennen dat er iets speelt tussen de twee, nu Jenner bij het huis van Chalamet is gezien. TMZ legde vast hoe haar auto de oprit naar de woning van de Call Me By Your Name-acteur op rijdt.

Meer duidelijkheid op Coachella?

Sommige ingewijden uit Jenners kring denken dat het misschien wel gaat om een vriendschap tussen haar en de acteur. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat de halfzus van Kim Kardashian uiteindelijk weer terugkomt bij Scott. De rapper lijkt het zelf ook nog niet te hebben opgegeven: op Instagram geeft hij zijn ex in het openbaar complimenten over haar uiterlijk.