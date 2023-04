Rapper Boef mag de Verenigde Staten niet in vanwege verleden

Boef mag de Verenigde Staten naar eigen zeggen niet meer in, omdat hij een aantal jaren geleden heeft vastgezeten. Op Instagram schrijft de dertigjarige rapper dat hij tot zijn grote spijt nooit Los Angeles zal zien.

"Het is officieel: ik mag nooit Amerika in, omdat ik twaalf jaar geleden vast heb gezeten", schrijft de rapper in een Instagram Story.

Boef zat vanaf zijn zestiende meerdere keren in de gevangenis in Nederland. Bekend is dat hij in ieder geval op zijn achttiende anderhalf jaar lang vastzat voor een overval op een Chinese toko.