Kim Kardashian heeft een rol in populaire horrorserie: wordt ze nu actrice?

Kim Kardashian gaat een rol spelen in het twaalfde seizoen van de serie American Horror Story (AHS), maakte ze bekend op Instagram. De realityster heeft vaker kleine rollen in series gehad, maar dan was ze altijd zichzelf. Heeft Kardashian serieuze acteerambities of is dit een van haar vele uitstapjes?

Mensen vragen zich vaak af waar Kardashian bekend van is en of ze wel wat kan. De realityster wordt regelmatig neergezet als niet meer dan beroemd. Maar kijk je naar haar cv, dan valt één ding op: Kardashian doet een hele hoop.

Zo was ze, voordat ze bij het grote publiek bekend werd, kledingstylist van Paris Hilton en zangeres Brandy. Haar passie voor kleding en mode resulteerde ook in DASH, een kledingboetiek die Kardashian runde met haar zussen Kourtney en Khloé. Daar kwam later nog een tweede winkel bij, die het goed deed.

Sindsdien heeft Kardashian verschillende succesvolle bedrijven en samenwerkingen gehad. Van een kledinglijn en make-up tot een spel voor de mobiele telefoon en eigen emojis (Kimojis). Tussendoor bracht de realityster een boek vol selfies uit én een nummer genaamd Jam (Turn It Up) uit.

Inmiddels is de ondernemer zeer bedreven in het lanceren van nieuwe producten. Momenteel doet ze goede zaken met haar SKIMS-ondergoed en SKKN-huidverzorging.

Na realityserie volgde grote bekendheid

Dat haar bedrijven succesvol zijn, heeft alles te maken met haar bekendheid en grote schare fans. Van 2007 tot 2020 was de realityster samen met haar familie te volgen in Keeping Up With the Kardashians, waarin zij kijkers meenamen in hun levens. De serie bracht maar liefst negen spin-offs voort, waaronder Kourtney and Kim Take Miami en Dash Dolls. Inmiddels is de familie te zien in de serie The Kardashians.

De realityserie heeft Kardashian de ene na de andere klus opgeleverd. Zo werd ze in het begin van haar carrière betaald om nachtclubs te bezoeken en winkelopeningen te doen.

In 2014 kwam ze terecht in de lijst met de rijkste Amerikaanse beroemdheden van Forbes. Met haar realityserie en al haar nevenactiviteiten harkte ze dat jaar ongeveer 28 miljoen dollar (25,3 miljoen euro) binnen. Volgens Forbes heeft Kardashian inmiddels een geschat vermogen van 1,2 miljard dollar.

En daar stopt het niet. Momenteel is de realityster druk bezig met haar rechtenstudie, waar ze in 2019 mee begon. Ze droomt ervan advocaat te worden en zo in de voetsporen te treden van haar overleden vader Robert Kardashian.

Kardashian speelde eerder vooral zichzelf

Iets nieuws proberen komt dus overeen met wat Kardashian al jaren doet. En echt nieuw in de film- en seriewereld is ze niet. Kardashian is al te zien geweest in series als How I Met Your Mother, 90210, CSI: NY, 2 Broke Girls, 30 Rock en Last Man Standing. Daarin speelde ze altijd zichzelf.

In American Horror Story zal ze voor het eerst een échte rol spelen. Bedenker Ryan Murphy maakte het personage met Kardashian in gedachten.

De makers kwamen op het idee om de realityster te vragen voor de acteerklus nadat ze haar hadden gezien in het programma Saturday Night Live. Daarin was Kardashian in verschillende komische sketches te zien. Het leverde haar complimenten op van bekende komieken als Chris Rock en Amy Schumer.

AHS bezorgde Lady Gaga twee hoofdrollen

Met een rol in de populaire horrorserie treedt Kardashian in de voetsporen van diverse andere beroemdheden. Zo speelden zanger Adam Levine, model Naomi Campbell en Lady Gaga een rol in de serie. Voor die laatste blijkt haar rol in de serie voor een doorbraak te hebben gezorgd. Gaga is nu naast succesvol muzikante ook actrice met hoofdrollen in A Star Is Born en House of Gucci.

Het twaalfde seizoen van AHS, Delicate, zal gaan over een vrouw die ervan overtuigd is dat een kwaadwillende entiteit haar zwangerschap probeert te voorkomen. Details over de rol van Kardashian zijn nog niet bekend. Volgens Murphy speelt ze een "leuke, stijlvolle en angstaanjagende" rol. Hij voegde daaraan toe dat het twaalfde seizoen van de serie ambitieus is en "anders zal zijn dan de voorgaande seizoenen".

Of Kardashian serieuze acteerambities heeft, is niet helemaal duidelijk. Vorig jaar kreeg ze in een interview de vraag of ze plannen heeft om te acteren. Daarop antwoordde Kardashian dat ze het zou doen als er iets leuks voorbijkomt. "Een Marvel-film zou leuk zijn", zei ze. "Ik ben niet actief op zoek naar een rol. Als het de bedoeling is, dan komt er wel iets op mijn pad."

