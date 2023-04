Koning blijkt voor Ajax: 'Op alle vlakken neutraal, behalve bij voetbal'

Koning Willem-Alexander is voetbalfan en is daar altijd voor uitgekomen, maar niet eerder vertelde hij voor welke club hij juichend op de bank zit. In gesprek met Edwin Evers, in de podcast Door de ogen van de Koning, vertelt hij nu fan te zijn van Ajax.

De voorkeur voor de Amsterdamse club is ontstaan door Johan Cruijff: het voetbalicoon beloofde in de rust dat hij naar de toenmalige prins zou zwaaien bij een doelpunt. De destijds jonge Willem-Alexander was er zo van onder de indruk toen dat ook echt gebeurde dat hij Ajax-fan werd.

"Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in mijn leven, behalve bij voetbal", stelt de koning in de podcast. Door de ogen van de Koning is een speciale podcast die is ontwikkeld ter gelegenheid van zijn tienjarige jubileum als koning. In de tien afleveringen is hij openhartig over diverse aspecten uit zijn privéleven.

Zo vertelt Willem-Alexander ook dat hij en zijn vrouw Máxima afspraken hebben gemaakt over wedstrijden waarbij het Nederlands elftal speelt. Als Nederland tegen Argentinië speelt, waar de koningin geboren is, is ze toch voor Nederland. "Mijn vrouw is Nederlands, ze is de koningin van Nederland."