Jake Paul vertelt over relatie met Jutta Leerdam: 'Een engel met het puurste hart'

Jake Paul heeft voor het eerst iets verteld over zijn relatie met schaatsster Jutta Leerdam. "Haar hart is het puurst van alle mensen die ik ken", zegt de Amerikaanse YouTuber en bokser woensdag in een video op YouTube.

In de video praat Paul over een bokswedstrijd die hij recent heeft verloren, waardoor hij naar eigen zeggen een lastige periode heeft doorgemaakt.

"Ik heb een nieuwe vriendin. Dat is zo verfrissend. Zij is wereldkampioen en ik ben erg onder de indruk van haar arbeidsethos en van het feit dat ze een engel is. Haar hart is het puurst van alle mensen die ik ken."

"Ze is zo oprecht", vervolgt hij even later als het over de verloren bokswedstrijd gaat. "Ze veranderde mijn perspectief. Ze hielp me uit dit verlies te komen, toen ik op een donkere plek was. Ze was daar en sprak over haar nederlagen. Wat ik doormaakte, was herkenbaar voor haar. Ze is een zegening."

Begin deze maand bevestigden de 24-jarige Leerdam en de 26-jarige Paul hun relatie, nadat ze al meermaals samen op foto's waren gezien.

Leerdam was eerder samen met oud-schaatser Koen Verweij. De wereldkampioene sprint maakte in augustus vorig jaar bekend dat hun relatie na vijf jaar tot een einde was gekomen.