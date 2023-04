Ariana Grande reageert op zorgen over lichaam: 'Was eerder juist niet gezond'

Ariana Grande heeft in een video op TikTok gereageerd op fans die zorgen uiten over haar lichaam. Zo wordt op het sociale medium gezegd dat de zangeres ongezond dun zou zijn. Daar is Grande het niet mee eens.

Fans merken op dat Grande is afgevallen, maar de zangeres stelt dat ze eerder juist niet gezond was. "Het lichaam waarmee je mijn huidige lichaam vergelijkt, was de ongezondste versie van mijn lichaam ooit", vertelt ze.

"Ik slikte veel antidepressiva, dronk erbij en at slecht. Ik was op het dieptepunt van mijn leven toen ik er zo uitzag. Dat was juist niet gezond voor mij."