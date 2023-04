Annabel-zanger Hans de Booij vertelt in biografie over moeizame relatie met vader

Hans de Booij heeft vroeger "nooit een liefdevolle band gekend" met zijn ouders. Dat vertelt de 64-jarige zanger aan De Telegraaf in het kader van zijn biografie Het wordt niets zonder jou, die deze week uitkomt. Daarin vertelt hij onder meer over de moeizame relatie met zijn vader.

Zijn vader was volgens De Booij een onberekenbare man. "Als kind werd ik door hem geslagen. Ik wist niet wat ik meemaakte. Het gebeurde altijd plotseling. En daarna had hij altijd meteen spijt. Het waren vlagen."

De zanger had geen contact met zijn vader in de jaren voordat die overleed. "Kort voor zijn dood ontving ik een bericht van hem, waarin hij vroeg of we elkaar misschien toch weer eens zouden kunnen ontmoeten. 'Ik ga misschien wel eerder dood dan je moeder', schreef hij."