Zwangere Gaby Blaaser wil samenwonen met vriend: 'Als het werkt, is dat top'

Gaby Blaaser wil gaan samenwonen met haar vriend. De influencer is van plan om een huis te zoeken rond Maastricht, waar de vader van hun nog ongeboren dochter al woont.

Blaaser en haar vriend Robin waren drie maanden samen, toen de influencer tijdens de opnames van Echte Meisjes in de Jungle ontdekte dat ze zwanger was. De twee zaten toen nog in "de datingfase". "Maar toen ik vertelde dat ik zwanger was, veranderde dat. Toen besloten we echt voor elkaar te gaan", vertelt de 36-jarige Blaaser in de nieuwe editie van &C.

Toch kwam er ook veel onzekerheid bij de zwangerschap kijken. "Ik heb een heel leuk, maar veel te klein huurhuis in Amsterdam en Robin woont in Limburg. We kennen elkaar pas net, wonen niet samen. Dus ik dacht eerst wel: is dit haalbaar? Moet ik het wel houden? Maar ik heb nooit gedacht: ik wil dit niet. En naarmate ik meer echo's heb gehad en verder in m'n zwangerschap kom, voel ik steeds sterker: ik ben hier écht heel blij mee."