Wie denkt aan Taylor Swift, denkt aan haar succesvolle break-upliedjes. Daar kwamen de afgelopen zes jaar dankzij haar relatie met Joe Alwyn wel de nodige positieve odes aan de liefde bij. Die relatie mag nu dan over en uit zijn, maar de zangeres zal op het podium nog vaak zat aan haar ex worden herinnerd.

"Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever." (Mag ik gaan waar jij gaat? Kunnen we altijd zo dicht bij elkaar zijn? Voor altijd en altijd.) Deze woorden van Lover waren bedoeld voor Alwyn. Maar nu het uit is, zal het zingen van het nummer toch anders voelen. De single van de setlist schrappen zit er niet in; Lover is een van haar grootste hits van de afgelopen jaren. En dus willen de fans dat ze het nummer speelt bij concerten.

Volgens People en Entertainment Tonight is de relatie tussen de zangeres en de acteur al zo'n zes weken voorbij. Dat verklaart gelijk waarom Alwyn nog bij geen enkel concert van Swift is gezien. Bronnen rondom het stel vertellen tegen beide sites dat er geen sprake is van ruzie. De twee zouden toch te veel verschillen qua persoonlijkheid en uit elkaar zijn gegroeid.

De acteur en de zangeres hebben niet gereageerd op het nieuws. Maar dat is ook niet gek; zes jaar lang hebben Swift en Alwyn amper iets losgelaten over hun relatie.

Swift zei niets over relatie, maar zong er wel over

Bijna alles wat we weten over het liefdesleven van het koppel komt uit de songteksten van Swift. De eerste nummers over de relatie met Alwyn staan op haar album Reputation (2017). Op het nummer Delicate zingt Swift over een periode waarin haar reputatie onder druk staat (door een ruzie met Kanye West en Kim Kardashian) en er tegelijkertijd een nieuwe liefde in haar leven verschijnt.

Op Lover, de titeltrack van het gelijknamige album, bezingt ze hoe ze na mislukte relaties en liedjes over een gebroken hart de man heeft gevonden met wie ze de rest van haar leven bij wil blijven. Cornelia Street van hetzelfde album gaat over het begin van hun relatie en London Boy wordt gezien als een ode aan de acteur die opgroeide in de Britse hoofdstad.

Op haar recentste album Midnights staat het nummer Lavender Haze. Swift vertelt op Instagram dat het gaat over het beschermen van haar relatie tegen invloeden van buitenaf. "In onze relatie hebben we heel wat geruchten moeten negeren. Lavender Haze gaat erover dat je die verhalen links laat liggen om te beschermen wat echt is."

Aan deze nummers van Taylor Swift werkte Joe Alwyn mee Joe Alwyn was niet alleen inspiratie voor Taylor Swift, hij werkte ook aan meerdere nummers mee. Hij verscheen alleen niet onder zijn eigen naam in de credits, maar onder het pseudoniem William Bowery. De nummers waaraan Alwyn bijdroeg: Exile, My Tears Ricochet, August, This is Me Trying en Betty van het album Folklore (als schrijver en producent). Champagne Problems en Evermore van het album Evermore (als schrijver). Sweet Nothing van het album Midnights (als schrijver).

Alwyn-nummers nog steeds gezongen bij concerten

De singles Delicate, Lover en Lavender Haze maken deel uit van de setlist van The Eras Tour. En die setlist is behoorlijk lang. Maar dat mag ook wel, want de show duurt meer dan drie uur. Ook nummers waar Alwyn als producer of liedjesschrijver aan meewerkte, zoals Exile en August, moet ze avond aan avond zingen. Wel is het fans opgevallen dat Swift de setlist een beetje heeft aangepast. Zo is het nummer Invisible String onlangs verdwenen en vervangen door The One, beide afkomstig van het album Folklore.

Opvallend hierbij is dat Invisible String misschien wel het meest persoonlijke document van haar relatie met Alwyn is. Fans denken dat het voor Swift te pijnlijk is geworden om dit nummer te zingen. Op The One, dat nu op de setlist staat, mijmert Swift over hoe het leven had kunnen zijn als een ex-geliefde wel de ware was gebleken. Zou dat een boodschap aan Alwyn zijn? En komen de twee misschien toch weer bij elkaar? Daar horen we op Swifts volgende plaat ongetwijfeld meer over.

