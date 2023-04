Millie Bobby Brown lijkt verloving met zoon van Jon Bon Jovi te bevestigen

Millie Bobby Brown lijkt de geruchten dat ze verloofd is te bevestigen. De actrice plaatste op Instagram een foto met haar vriend Jake Bongiovi en draagt daarop een ring om haar ringvinger.

Het stel werd in de zomer van 2021 voor het eerst aan elkaar gelinkt. In november van dat jaar bevestigden ze hun relatie met een foto op Instagram waarop ze knuffelend te zien waren.

Brown is vooral bekend van haar rol als Eleven in de serie Stranger Things. De actrice speelt ook de titelrol in de Enola Holmes-films, ook van Netflix. De twintigjarige Bongiovi is volgens zijn Instagram-biografie werkzaam als acteur en producer.