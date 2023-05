Jan Smit over afscheid Nick & Simon: 'Niet verwacht dat het me zo veel zou doen'

Jan Smit had niet gedacht dat het afscheid van Nick & Simon zo veel met hem zou doen. De Volendamse zanger haalt op Instagram herinneringen op aan zijn muzikale vrienden, die maandagavond hun laatste optreden als duo geven in Rotterdam Ahoy.

Smit herinnert zich dat Nick & Simon in hun begindagen werden aangekondigd als 'de vrienden van Jan Smit'. "Achteraf gezien lijkt me dat verschrikkelijk om tegenop te moeten boksen! Het duurde gelukkig niet lang."

"Nick & Simon schoten als een komeet omhoog in de Nederlandse muziekindustrie. De rest is geschiedenis… Ik had deze week niet gedacht dat het zo veel met me zou doen. Vol weemoed zien we alle nummers, beelden en herinneringen aan ons voorbijvliegen."