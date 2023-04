Jamie Oliver en zijn vrouw geven elkaar opnieuw jawoord op jaloersmakende plek

Jamie Oliver en zijn vrouw Jools hebben opnieuw een huwelijksfeest gegeven. De twee trouwden 23 jaar geleden al, maar besloten elkaar opnieuw eeuwige trouw te beloven.

"We vonden het bijzonder om te vieren dat we onze huwelijksgeloften hernieuwen voordat onze kinderen het huis uitgaan", schrijft Oliver bij een aantal foto's van de trouwerij, die plaatsvond op een luxeresort op de Malediven. "Het was heel speciaal, grappig en romantisch. De woorden van de ceremonie waren dit keer treffender, omdat we samen zo ver zijn gekomen."