Taylor Swift en Joe Alwyn na zes jaar uit elkaar

Taylor Swift en Joe Alwyn hebben hun relatie beëindigd. De zangeres en de Britse acteur waren zes jaar samen.

De breuk zou in harmonie zijn verlopen, meldt een bron aan Entertainment Tonight. "Het was niet dramatisch, maar vriendschappelijk." Alwyn was regelmatig bij de shows van Swift te zien, maar de laatste tijd ontbrak hij. "De relatie was gewoon voorbij", zegt de bron.