Taylor Swift en Joe Alwyn na zes jaar uit elkaar: 'de relatie was op'

Taylor Swift (33) en haar vriend Joe Alwyn (32) hebben hun relatie beëindigd. Dat melden althans verscheidenen Amerikaanse media. Swift en de Britse acteur waren zes jaar samen.

De breuk zou in harmonie verlopen zijn, zo meldt Entertainment Tonight, dat het nieuws als eerste in handen had. "Het was niet dramatisch", aldus een bron tegen de nieuwssite, maar "vriendschappelijk".

Alwyn was regelmatig bij de shows van Swift te zien, maar de laatste tijd ontbrak hij. "De relatie was gewoon voorbij", aldus de bron. De acteur is bekend van films als Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016) en Mary Queen of Scots (2018). Later werkte hij ook mee aan enkele liedjes van Swift, zowel als schrijver en co-producer. Hieronder ook 'Exile' van het album Folklore uit 2020.

Swift is op dit moment voor het eerst sinds 2018 weer op tournee. Haar eerstvolgende concerten zijn op 13,14 en 15 april in het Raymond James-stadion in de staat Florida. Haar Amerikaanse tour loopt tot augustus.