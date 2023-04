Vlogger Enzo Knol door het stof voor gedrag bij aanhouding wegens te hard rijden

Enzo Knol vindt het pijnlijk om de inmiddels veelbesproken video terug te zien waarin hij in discussie gaat met een agent. Die haalde de vlogger en zijn vriendin aan de kant omdat zij met 170 kilometer per uur over de snelweg raasden.

De 29-jarige Knol ging vrijdag aan tafel in de RTL 4-talkshow BEAU door het stof. Hij zei daar spijt te hebben van zijn gedrag.

"Dat ik zo deed tegen die agent, is niet terecht en is een fout van mij geweest", zei Knol nadat presentator Beau van Erven Dorens enkele fragmenten uit de vlog had laten zien. "Ik vind het pijnlijk om dit op deze manier terug te zien. Die snelheid is niet goed te praten. Ik wil excuses aanbieden voor hoe ik me heb gedragen."

Vriendin Myron Koops vertelde bij Beau dat zij reed omdat Enzo "een paar biertjes op had". Achteraf denkt ze dat ze misschien in had moeten grijpen. "Ik had moeten zeggen: kom schat we gaan verder. Enzo drinkt bijna nooit biertjes. Ik denk daardoor dat hij iets zelfverzekerder was en die discussie aanging."

Knol, die op zijn YouTube-kanaal 2,7 miljoen abonnees heeft, zei zich bij Beau bewust te zijn van "een waanzinnige voorbeeldfunctie". "Je doet duizend dingen goed, je maakt één misstap en wordt daarop aangesproken. Ik snap dat mensen zeggen: 'Hij denkt dat hij boven de wet staat.'"

Knol wil vlog maken met een agent

Op de vraag van Van Erven Dorens over wat Knol nu van plan is, vertelde de vlogger dat hij graag met een agent - misschien wel de agent uit de video - mee wil lopen om een vlog te maken over diens werk. "Dan kan hij laten zien hoe vaak hij een Enzo Knol tegenkomt, maar dan met andere namen."

De vlogger plaatste donderdag een video waarin te zien was hoe hij en zijn vriendin worden aangehouden nadat zij in hun Porsche Panamera zeker 170 kilometer per uur hadden gereden op een plek waar 130 kilometer per uur was toegestaan.