Politievakbond over Enzo Knols vlog na veel te hard rijden: 'Lekker voorbeeld'

Vlogger Enzo Knol heeft zich niet geliefd gemaakt bij Veilig Verkeer Nederland en politievakbond ACP. De organisaties reageren op een vlog van Knol waarin zijn vriendin Myron Koops beboet wordt voor te hard rijden. Knol heeft in de video commentaar op de werkwijze van de agent.

Knol toonde in een vlog die hij donderdag plaatste dat een agent hem en zijn vriendin aanhoudt omdat zij in hun Porsche zeker 170 kilometer per uur reden op een plek waar 130 kilometer was toegestaan. De agent spreekt Koops aan het "asociaal hard rijden". Hij spreekt Knol en zijn vriendin aan op hun verantwoordelijkheid als weggebruikers en stelt dat er "meerdere meldingen" waren binnengekomen over hun rijgedrag.

Knol, die op zijn YouTube-kanaal 2,7 miljoen abonnees heeft, reageert geïrriteerd als de agent hen herinnert aan een onlangs gebeurd dodelijk ongeluk. Knol vermoedt dat de agent dit er alleen bijhaalt, omdat het stel in een Porsche rijdt. Hij vindt te hard rijden "niet het gekste dat er is" omdat er "toch geen kip op de weg is".

"Enzo denkt dat hij boven de wet staat", zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. ""Als je zo hard rijdt, dan kan je de levens van andere mensen in gevaar brengen. Hij communiceert nu met zijn hele fanbase de boodschap dat dat niet erg is. Hij is zich totaal niet bewust van zijn maatschappelijke rol."

'Maak dit niet normaal'

VVN stelt voor dat Knol alsnog sorry zegt en zich aansluit bij een initiatief van de organisatie voor influencers en BN'ers om actief uit te dragen hoe belangrijk verantwoordelijk rijgedrag is.