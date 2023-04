Beroemdheden nemen afscheid van botox en fillers: 'Neem geen bilvergroting'

Waar eerst de ene na de andere ster met een opgevuld gezicht of lijf in het openbaar verscheen, lijkt er nu een omgekeerde trend gaande. Een aantal beroemdheden heeft onlangs besloten hun fillers te laten verwijderen en voor een natuurlijker uiterlijk te gaan. "Het is tijd voor verandering."

"Ik ben klaar om weer Angela te worden", schreef realityster Blac Chyna, die eigenlijk Angela White heet, enkele weken geleden op Instagram. "Want ik heb het gevoel dat ik Blac Chyna ontgroeid ben. Het is tijd voor verandering."

Het grote publiek kent haar van meerdere realityshows en als ex van Rob Kardashian. Maar ook van de vele plastischchirurgische ingrepen die ze heeft ondergaan.

De fillers zijn inmiddels uit haar gezicht gehaald. En de Amerikaanse is nog van plan haar borst- en bilimplantanten te laten verwijderen. Ze heeft dat besluit genomen vanwege haar geloof én omdat ze als ouder het goede voorbeeld wil geven. "Het is genoeg geweest", vindt de realityster, die een zoon en dochter heeft.

'Je hebt niet door dat je er niet meer als jezelf uitziet'

Blac Chyna's keuze is een goed voorbeeld van een nieuwe trend in Hollywood. Zo zei actrice Courteney Cox onlangs dat ze grote spijt heeft van de fillers die ze jaren geleden heeft genomen. "Het zorgde voor een domino-effect", vertelde de Friends-actrice. "Je hebt niet door dat je er niet meer als jezelf uitziet, en daardoor ga je nóg meer laten doen. Als je in de spiegel kijkt, denk je: oh, ik zie er goed uit. Maar je ziet niet hoe anderen jou zien." In 2017 liet Cox haar fillers verwijderen.

Cardi B maakte vorig jaar haar bilvergroting ongedaan. Op Instagram liet de rapper weten dat de artsen haar billen opnieuw moesten vormgeven. "Wat je ook aan jezelf laat doen, neem geen bilvergroting met fillers", gaf ze haar volgers mee.

Cardi B bij de Vanity Fair Oscar Party in maart 2023. Foto: BrunoPress

'Ben eindelijk weer helemaal mezelf'

In 2020 vertelde Chrissy Teigen al dat ze haar borstimplantaten had laten verwijderen. "Ik zou graag een jurk in mijn maat willen kunnen dichtritsen en comfortabel op mijn buik kunnen liggen", schreef ze. "Ik zal nog steeds borsten hebben, ze zullen gewoon puur uit vet bestaan. En dat is wat een borst in de eerste plaats is: een domme, wonderbaarlijke zak vet."

In hetzelfde jaar liet Ashley Tisdale haar borstimplantaten verwijderen, omdat ze wat gezondheidsproblemen ervoer. "Ik ben zo blij dat ik eindelijk weer helemaal mezelf ben", schreef de actrice op Instagram.

Kardashians gaan voor een natuurlijkere look

Het lijkt erop dat ook de zussen Kardashian voor een natuurlijkere look hebben gekozen. Al zijn zij er minder open over. Waar Kim Kardashian jarenlang bekendstond om haar grote billen, wordt er nu op sociale media druk gespeculeerd over haar heupen. Die lijken nu veel smaller. Het gerucht gaat dat de realityster nooit implantaten in haar billen heeft gehad.

In plaats daarvan heeft ze een zogeheten Brazilian butt lift ondergaan. Bij deze cosmetische ingreep wordt vet uit delen van het lichaam weggezogen om dat vervolgens in de billen te injecteren. Volgens een bron van The Sun is Kardashian nu met deze behandeling gestopt. Daardoor worden haar billen vanzelf kleiner als ze op een natuurlijke afvalt.

Over haar zus Khloe gaan soortgelijke geruchten rond. In 2016 sprak ze al openhartig over een slechte ervaring met fillers. "Mijn hele gezicht werd gevoelloos en ik moest alles laten weghalen. Ik zag eruit als een gek. Ik ben al drie keer naar de arts geweest om de fillers te laten verwijderen, maar ik ben bang dat er nog steeds iets in zit", vertelde ze toen.

'Ik vind ze gewoon te groot en niet bij mezelf passen'

Ook sommige bekende Nederlanders draaien hun cosmetische ingrepen terug. Zo liet Monica Geuze eerder deze week haar borstimplantaten verwijderen. De presentatrice deelde op TikTok beelden van het moment dat ze net uit narcose was. Ze laat in de video trots een zakje met de verwijderde siliconen zien.

Jaren geleden liet Geuze haar borsten vergroten. Door haar zwangerschap groeiden haar borsten en slonken ze daarna weer. Dat leidde tot loshangend vel. Op aanraden van haar cosmetisch arts besloot ze haar borsten opnieuw te vergroten, maar de ex-vlogger was niet blij met het eindresultaat. "Ik vind ze gewoon te groot en niet bij mezelf passen."