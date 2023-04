Niall Horan vindt mening van One Direction-leden over zijn muziek belangrijk

Niall Horan hecht nog steeds veel waarde aan de mening van zijn bandmaten bij One Direction. Hij vertelt in een interview met Esquire dat hij zijn nieuwe muziek geregeld naar hen opstuurt om te horen wat ze ervan vinden.

"We sturen onze liedjes niet altijd van tevoren naar elkaar op, maar ik doe het wel als ik een mening erover nodig heb", vertelt Horan. Zo deed hij dat ook bij delen van zijn nieuwe album The Show dat op 9 juni moet verschijnen. "De laatste keer heb ik het naar Louis (Tomlinson, red.) gestuurd. Hij gaf me toen zijn eerlijke mening, wat altijd handig is."

Horan bracht na zijn tijd in One Direction tot nu toe twee soloalbums uit. Onder anderen de singles This Town en Nice To Meet Ya werden hits. Horan staat nu in de hitlijsten met Heaven, de eerste single van zijn derde plaat.