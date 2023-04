Herman, Riks en Olke: zo vergaat het de boeren uit de vorige internationale BZV

Een nieuwe lichting boeren is zondagavond voorgesteld tijdens de aftrap van een nieuwe reeks Boer zoekt Vrouw Internationaal. Het is de derde keer dat het programma ook Nederlandse boeren buiten de landsgrenzen volgt. Hoe liep het af met de boeren uit het recentste internationale seizoen?

Herman en Fleur

In het seizoen 2016/2017 werd al snel duidelijk dat de verlegen Herman en Fleur een gouden match zijn. Het was dan ook geen verrassing dat Herman, die met zijn ouders een melkveebedrijf bestiert in de Franse Provence, voor de docent geschiedenis koos.

In eerste instantie reisde Fleur steeds op en neer naar Frankrijk. Inmiddels woont het stel ruim een jaar samen, in een eigen boerderij vlak bij de ouders van Herman.

De twee zijn nog altijd dolgelukkig. Fleur: "Het is zo fijn om te weten dat hij zo weer thuiskomt. En dat je gewoon samen op de bank kan zitten, in plaats van elke dag bellen en de dagen af te moet tellen dat je elkaar weer ziet."

Fleur vertelt op de website van Boer zoekt Vrouw dat ze meehelpt in het melkveebedrijf en daarnaast online lesgeeft. De droom van het koppel is om in de boerderij een bed and breakfast te beginnen.

David en Mara

Het seizoen 2016/2017 leverde nog een koppel op: David en Mara. De boer woonde destijds in Roemenië en had daar een varkenshouderij. In de reünieaflevering vertelden de twee dat ze elkaar regelmatig bezoeken. "Bij Mara voelt het als thuis", zei David.

In 2020 ging Yvon Jaspers op bezoek bij David voor haar programma Onze boerderij. Nog altijd waren David en Mara erg gelukkig, maar ze woonden inmiddels in Noord-Brabant. Daar was hij begonnen als akkerbouwer. Destijds reisde David nog wel af en toe naar Roemenië, maar het is niet bekend of dit nog steeds het geval is.

Olke

Olke, die in de Amerikaanse staat Texas een melkveebedrijf heeft, zag twee kandidates tijdens het programma uit zichzelf vertrekken. Sandra bleef over, maar bleek niet de ware liefde voor de boer, al lag die keuze wel bij haar. Zij voelde niet meer dan vriendschap.

In de reünieaflevering vertelde Olke alsnog gelukkig te zijn in de liefde. Na zijn 'mislukte' avontuur besloot hij nog eens alle brieven door te spitten die hij als BZV-kandidaat kreeg. Olke nam alsnog contact op met de Amerikaanse Karen, die nota bene in hetzelfde dorp woonde als hij. Helaas overleed Karen in 2018 aan de gevolgen van borstkanker.

Olke vond steun bij Hilda, met wie hij al snel trouwde. Het huwelijk hield niet lang stand. Inmiddels is hij gelukkig met de Amerikaanse Jenny. Het stel trouwde in 2021 en volgens de recentste berichten zijn ze nog steeds samen.

Riks

Een van de opvallendste deelnemers uit het vorige internationale seizoen is Riks, die in Canada woont. Tussen hem en zijn drie gekozen vrouwen was totaal geen chemie. De citytrip die hij maakte met de laatst overgebleven kandidate, Marit, werd omschreven als "ijzig".

Later bleek dat de boer met zijn gedachten bij een andere vrouw was. Voor de opnames van Boer zoekt Vrouw had hij tijdelijk Nicole in dienst, een dorpsgenoot die hem hielp met het werk op de boerderij. Bij de reünie vertelde Riks dat zij "te stads" voor hem was.

Toch bleef Nicole in de gedachten van de boer opdoemen. Hij besloot haar te bellen, ze gingen op date en ze kregen een relatie. In 2017 vroeg Riks Nicole ten huwelijk bij de beverdam achter zijn boerderij.

Marc

Hij wordt ook wel de 'tilapiahunk' genoemd: boer Marc uit Zambia. De tilapiakweker vond tijdens de opnames de liefde bij kandidate Annekim. Allebei hebben ze een liefde voor Afrika en zijn ze dol op de natuur: het leek een perfecte match. Bij de reünieaflevering waren ze nog altijd erg gelukkig. Er werd zelfs al gesproken over het stichten van een gezin.

Toch doofde de liefde uit. Na acht maanden zette het stel er een punt achter. Annekim: "Ik merkte de laatste tijd dat ik me steeds meer op mijn werk stortte en minder de behoefte had om bij Marc te zijn."

Het nieuws dat Marc weer vrijgezel was, werd opgemerkt door BZV-fan Merel. Zij stuurde de tilapiakweker een bericht via Facebook. Tijdens hun eerste date, raften bij de Victoriawatervallen in Zambia, bleek dat er een klik was.

In 2019 werden ze ouders van zoon Vos Melle Jels. Marc woont inmiddels in Oeganda. Hij heeft een week per maand vrij om naar Nederland te komen, waar Merel nog steeds woont. In verband met haar zoon uit een eerdere relatie wil ze niet emigreren.